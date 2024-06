Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Maníaco da marreta: homem que matou idoso tinha histórico de ameaças contra vizinhos em Ribeirão Preto Júlio Cesar da Silva, de 60 anos, foi agredido até a morte por Sérgio Salomão Bernardes, de 48 anos; vítima e agressor moravam em condomínio no Jardim Paulista

A Polícia Civil vai ouvir testemunhas que moram no condomínio onde vivia Júlio Cesar da Silva, de 60 anos, morto pelo vizinho, Sérgio Salomão Bernardes, de 48 anos, no Centro de Ribeirão Preto. O agressor, que trabalha como manobrista, agrediu com socos e chutes o idoso, que chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas contaram que o homem tem um histórico de perturbação no condomínio Jardim das Pedras, no Jardim Paulista; ele chegou a riscar o chão com uma faca e aumentar o volume dentro de casa para intimidar os vizinhos.

*Reportagem exibida em 27/06/2024.