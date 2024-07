Alto contraste

A+

A-

Médico de 78 anos agredido com chutes e socos em UPA presta depoimento, em Ribeirão Preto

Recebeu alta do hospital o médico Manoel de Britto Burgos, de 78 anos, espancado por dois homens enquanto atendia uma paciente no último sábado (29), na UPA Norte, em Ribeirão Preto. De acordo com o Boletim de Ocorrência, um paciente teria se irritado com a demora no atendimento e, junto com o acompanhante, teria procurado o médico para exigir que fosse atendido – mesmo não sendo um caso grave. Manoel acabou agredido pela dupla com chutes e socos depois de tentar impedir que eles acessassem a sala de urgências enquanto ele suturava uma paciente. Ele foi ouvido nesta terça (2) pela Polícia Civil, que já investiga o caso.

*Reportagem exibida em 02/07/2024.