Médico de 78 anos é agredido com chutes no rosto e na cabeça em UPA de Ribeirão Preto Caso aconteceu na UPA Norte; profissional tentou alertar homem sobre espaço proibido e acabou agredido

Um médico de 78 anos foi agredido violentamente por um homem na noite do último sábado (29), na UPA Norte, em Ribeirão Preto. Manoel Britto Burgos estava em uma sala de emergência realizando suturas em uma idosa quando algumas pessoas entraram na sala. Ao informar que era proibido entrar naquele local, o médico foi derrubado por um homem, e levou vários chutes no rosto e na cabeça. Manoel foi socorrido por uma equipe do Samu e levado a um hospital particular com traumatismo craniano e fratura na mandíbula.

*Reportagem exibida em 01/07/2024.