Médico que atirou em motociclista após briga de trânsito se apresenta à Polícia em Ribeirão Preto Caso aconteceu no Centro da cidade, durante o final de semana; Tomás Yung Joon Kim alegou que teria sido ameaçado

Se apresentou na tarde desta segunda (20) o médico Tomás Yung Joon Kim, que está sendo investigado pela Polícia por atirar contra um motociclista em uma briga de trânsito, durante o final de semana, no Centro de Ribeirão Preto. Tomás é presidente do Centro Médico de Ribeirão Preto e prestou depoimento; ele alegou que atirou contra o motociclista após ter sido ameaçado no trânsito.

*Reportagem exibida em 20/05/2024.