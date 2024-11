Moradores reclamam de cheiro forte, uma semana após explosão em indústria de Sertãozinho Explosão de produtos químicos seguida de incêndio ocorreu na última sexta (11), deixando 2 mortos Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 18/10/2024 - 09h25 (Atualizado em 18/10/2024 - 09h25 ) twitter

Moradores reclamam que cheiro continua forte 1 semana após explosão em indústria de Sertãozinho

E ainda falando sobre a explosão da indústria em Sertãozinho, na tarde desta quinta (17), o Cidade Alerta voltou ao local do incêndio na Vila Industrial e conversou com moradores. Muitos estão reclamando do cheiro forte dos produtos químicos, após o acidente.

*Reportagem exibida em 17/10/2024.