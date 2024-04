Alto contraste

Motociclista e filha de 8 anos ficam feridas em cruzamento campeão de acidentes, em Franca

Mãe e filha de 8 anos ficaram feridas em uma batida que aconteceu nesta quinta (25) no cruzamento das ruas Couto Magalhães e General Osório, no Centro de Franca. Segundo vizinhos, o trecho sofre com constantes acidentes e a Prefeitura prometeu há alguns meses instalar um semáforo no local, mas nada foi feito.

*Reportagem exibida em 25/04/2024.