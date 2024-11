Motociclista fica ferido após ser atingido por carro na Zona Oeste de Ribeirão Preto Acidente ocorreu no final da tarde desta sexta (22), na avenida Pedreira de Freitas Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 25/11/2024 - 17h37 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h37 ) twitter

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro, na tarde desta sexta (22), na Avenida Pedreira de Freitas, no Parque Ribeirão, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Segundo testemunhas, o motorista do automóvel teria desrespeitado uma parada obrigatória ao atravessar a avenida e atingido a motocicleta; o condutor do carro falou ao vivo no Cidade Alerta Interior sobre a batida.

*Reportagem exibida em 22/11/2024.