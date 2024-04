Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Motociclista morre ao bater contra poste na Avenida Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto Vítima de 36 anos se envolveu em acidente no final da manhã desta segunda (29)

Um motociclista de 36 anos morreu após bater contra um poste no final da manhã desta segunda (29), na Avenida Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto. A suspeita é que o piloto da moto tenha perdido o controle após passar por uma curva; as causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia.

*Reportagem exibida em 29/04/2024.