Motorista esquece de puxar freio e carro cai no córrego da Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto Caso foi nesta segunda (27); ninguém estava no veículo no momento do acidente

Um carro caiu no final da tarde desta segunda (27) no córrego Retiro Saudoso, na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. A suspeita é de que o motorista teria esquecido de puxar o freio de mão do veículo, que se movimentou sozinho e caiu no córrego. Ninguém estava dentro do veículo no momento do acidente.

*Reportagem exibida em 27/05/2024.