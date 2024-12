Motorista foge após atropelar policial militar no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto Cabo Wilson Carlos Romão Machado, de 45 anos, está internado em estado grave após acidente na noite desta quinta (28) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 02/12/2024 - 09h14 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista foge após atropelar policial militar no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto

A Polícia Civil procura o motorista que fugiu sem prestar socorro após atropelar um policial militar na noite desta quinta (28), na Rodovia Alexandre Balbo (Anel Viário Norte) de Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o cabo Wilson Carlos Romão Machado, de 45 anos, seguia de moto pela rodovia quando ao entrar no acostamento, foi atingido pelo motorista. Com o impacto, o policial foi arremessado; ele foi socorrido e levado em estado grave para um hospital particular. A perícia esteve no local e apreendeu um para-choque de cor branca, que pode ajudar nas investigações.

*Reportagem exibida em 29/11/2024.