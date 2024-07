Alto contraste

Mulher é achada queimada em buraco dentro de casa e morre horas depois, em Ribeirão Preto

A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher que foi encontrada queimada dentro de um buraco em uma casa no bairro Parque Ribeirão, Zona Oeste de Ribeirão Preto. Com exclusividade, o Cidade Alerta foi até a casa e conversou com moradores vizinhos à casa de Blayne Darc da Silva, de 33 anos, que morreu no último sábado (29). A Polícia investiga o caso como morte suspeita.

*Reportagem exibida em 03/07/2024.