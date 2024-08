Mulher presa por tráfico: assessoria diz que carro está no nome de Eduardo Costa, mas foi vendido Mustang foi vendido há 2 anos e ainda não foi transferido, segundo equipe do cantor; caso foi nesta terça (27) em Ribeirão Preto Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 30/08/2024 - 09h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h02 ) ‌



Voltamos a falar sobre o caso do carro de luxo do cantor sertanejo Eduardo Costa, que foi parado em uma abordagem policial na última terça (27), no Ipiranga, em Ribeirão Preto. Um funcionário do produtor musical de Eduardo Costa era quem dirigia o veículo; durante a abordagem, a esposa do motorista acabou presa por tráfico de drogas, já que havia um mandado de prisão da Justiça de Sertãozinho contra ela. A assessoria do cantor confirmou que o veículo está no nome de Eduardo, mas foi vendido para um parceiro de trabalho dele há 2 anos e ainda não foi transferido.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.