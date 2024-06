Alto contraste

Mulher relata drama ao ser perseguida e ameaçada por ex-marido foragido, em Franca

Uma mulher vive todos os dias desesperada e com medo de morrer, após ser perseguida pelo ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento há quase um ano, em Franca. O homem gravou áudios com ameaças e foi ao endereço da mulher, que mora com o filho de nove anos. O suspeito já foi preso por descumprir uma medida protetiva, mas está solto novamente; ele também é procurado pela Polícia pela morte de um catador de recicláveis por ciúmes de outra mulher, com quem também teve um relacionamento.

*Reportagem exibida em 20/06/2024.