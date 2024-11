Onde está Sara? Mãe deficiente auditiva procura por filha desaparecida, em Franca Sara Aparecida da Silva, de 35 anos, saiu de casa no dia 6 de novembro no Jardim Califórnia e não retornou; mãe teve dificuldades em comunicar a Polícia Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h00 ) twitter

O Cidade Alerta mostra agora o drama de Sandra, uma mãe desesperada à procura de sua filha, Sara Aparecida da Silva, de 35 anos, que desapareceu no dia 6 de novembro, em Franca. Sara saiu de casa no Jardim Califórnia, Zona Oeste da cidade, e nunca mais retornou. Sandra é deficiente auditiva e teve dificuldades em comunicar a Polícia; ela precisou de um intérprete de libras para conseguir o registro do boletim de ocorrência do desaparecimento da filha.

*Reportagem exibida em 27/11/2024.