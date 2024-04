Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Ostentação no crime: bandidos exibem armas, dinheiro e bens roubados nas redes sociais Em Ribeirão Preto, criminosos de uma quadrilha especializada em roubos acabaram presos

Cada vez mais os bandidos praticam os crimes e ficam exibindo armas, dinheiro e até os bens roubados nas redes sociais. Em Ribeirão Preto, criminosos de uma quadrilha especializada em roubos, postaram vídeos com armas e atirando com o carro em movimento, e acabaram presos. Para a Polícia Civil, o comportamento dos criminosos é para impor respeito entre eles - mas as redes sociais estão sendo monitoradas.

*Reportagem exibida em 25/04/2024.