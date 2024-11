Padrasto foge após matar enteado a tiros em praça pública, em Patrocínio Paulista Rogério Domingues, de 39 anos, foi morto após ser ameaçado pelo padrasto, Adriano Gonçalves; suspeito está foragido Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/11/2024 - 09h40 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h40 ) twitter

A Polícia Civil procura o principal suspeito de ter assassinado um homem de 39 anos, em uma praça pública de Patrocínio Paulista. Rogério Domingues foi morto a tiros e, de acordo com testemunhas, o autor do crime seria o padrasto dele, Adriano Gonçalves, de 48 anos. Segundo os relatos, Adriano fugiu após atirar contra Rogério usando uma espingarda. A mãe de Rogério disse à Polícia Civil que o marido, suspeito do homicídio, havia ameaçado o enteado de morte um dia antes do crime. Agora, a família de Rogério pede justiça.

*Reportagem exibida em 19/11/2024.