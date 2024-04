Pai ouve tiros na rua e encontra filho morto com 16 disparos em bar de São Carlos

Alto contraste

Pai ouve tiros na rua e encontra filho morto com 16 tiros na porta de bar, em São Carlos

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) está investigando o homicídio ocorrido na noite desta quarta (17), em um bar na Vila São José, em São Carlos. Higor Esteves, de 26 anos, dono do bar, foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados, que obrigaram a vítima e os clientes a deitarem no chão. Em seguida, os criminosos efetuaram pelo menos 16 tiros em Higor e fugiram; o pai do rapaz, que estava nos fundos do bar, ouviu os tiros e encontrou o filho caído.

*Reportagem exibida em 18/04/2024.