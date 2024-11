Pais acusados de maus-tratos na morte do filho falam pela primeira vez após serem soltos, em Franca Pai e mãe de Luiz Miguel Dominciano de Matos, de 2 meses, foram soltos após laudo do IML descartar hipótese de maus-tratos na morte do bebê Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 09h22 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h22 ) twitter

Pela primeira vez e com exclusividade, os pais presos por suspeita de maus-tratos na morte do filho de apenas dois meses falaram sobre o caso, em Franca. Graciela Domiciano de Souza, de 28 anos, e José Eurípedes Neto, de 27 anos, pais do pequeno Luiz Miguel Dominciano de Matos, de 2 meses, concederam entrevista ao jornalismo da Record Interior SP após serem passarem duas semanas na prisão por uma acusação que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) descartou. Com muitos traumas, agora eles querem justiça.

*Reportagem exibida em 21/11/2024.