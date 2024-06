Alto contraste

A+

A-

PF investiga influencer e ‘trader’ que aplicou golpe de R$ 15 milhões em clientes, em Ribeirão Preto

A Polícia Federal de Ribeirão Preto deflagrou na terça-feira (18), a Operação Take Profit, contra um influencer do mercado financeiro suspeito de aplicar golpes e causar um prejuízo de R$ 15 milhões a clientes. A PF cumpriu um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, em Ribeirão Preto e em Matão. Segundo a PF, o influencer possui perfis nas redes sociais, onde produz conteúdos relativos a operações de “day trade” de ações e contratos futuros no mercado de capitais brasileiro e do exterior. Nas redes sociais, o homem vendia também uma vida de luxo, com viagens extravagantes e ostentando uma aparência de investidor de sucesso. O suspeito é investigado pelas práticas de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, exercício ilegal de atividade de assessor de investimento sem autorização e crime contra a economia popular.

*Reportagem exibida em 20/06/2024.