PM de Ribeirão arrecada quase 50 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes no Sul Doações foram organizadas no CPI-3 e enviadas nesta sexta-feira (17)

Alto contraste

A+

A-

PM de Ribeirão arrecada quase 50 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes no Sul

A Polícia Militar de Ribeirão Preto arrecadou quase 50 toneladas de donativos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações foram organizadas no CPI-3 e enviadas nesta sexta-feira (17).

*Reportagem exibida em 17/05/2024.