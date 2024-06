Alto contraste

PM que perseguiu e matou cabeleireiro a tiros vai a júri popular nesta quinta (13), em Franca

Após 4 anos, o policial militar que perseguiu e matou um cabeleireiro a tiros no meio de uma rua vai ser julgado nesta quinta (13), em Franca. Matheus Gustavo Silva tinha 25 anos quando foi morto pelo policial Tiago Morais Lopes, em julho de 2020, no bairro Jardim Paulistano. Após o crime, o PM seguiu trabalhando normalmente na corporação e inclusive, foi promovido a sargento. A mãe de Matheus viajou mais de 500km para ficar de frente com o assassino e cobrar justiça pela morte do filho.

*Reportagem exibida em 12/06/2024.