Polícia Ambiental realiza operação de proteção e preservação do meio ambiente, em Ribeirão Preto
Dia do Guardião das Florestas é celebrado nesta quarta-feira (17)
Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP
18/07/2024 - 09h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h34 )



Polícia Ambiental realiza operação de proteção e preservação do meio ambiente, em SP

Nesta quarta (17) é celebrado o Dia do Guardião das Florestas. E até a próxima quinta (18), a Polícia Ambiental realiza uma operação para fortalecer a proteção e preservação do meio ambiente no estado de São Paulo.

*Reportagem exibida em 17/07/2024.