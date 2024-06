Polícia aponta contradições em depoimentos em envolvidos na morte do jovem Ruan Godói, em Ribeirão Preto Rafael Mazzucato, autor do disparo que matou auxiliar de banda, já está preso

Foi enterrado na manhã desta sexta (7) o corpo do jovem Ruan César Godói, de 22 anos, atingido por um disparo de arma em um estacionamento no domingo (2), no Centro de Ribeirão Preto. O autor do disparo, Rafael Mazzucato, já está preso. O operador de caixa envolvido na briga, e que seria o alvo dos tiros disparados por Mazzucato, prestou depoimento à Polícia, que investiga contradições nos depoimentos.

*Reportagem exibida em 07/06/2024.