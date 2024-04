Polícia identifica ladrões que furtaram pertences dos jogadores do Franca Basquete Objetos dos jogadores do time de basquete da cidade foram levados de dentro do Ginásio Pedrocão, em março

A Polícia Civil identificou 2 homens envolvidos no furto dentro do vestiário do ginásio Pedrocão, no mês de março, em Franca. Objetos dos jogadores do time de basquete da cidade foram levados.

*Reportagem exibida em 10/04/2024.