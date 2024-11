Polícia investiga quadrilha de Araraquara que vendia remédios falsos contra câncer para hospitais de SP Polícia Civil e Ministério Público fizeram operação contra distribuidora de medicamentos nesta quinta (28); ninguém foi preso Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 29/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h10 ) twitter

Polícia investiga quadrilha de Araraquara que vendia remédios falsos contra câncer para hospitais de SP

A Polícia Civil de Ribeirão Preto e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público fizeram nesta quinta (28) uma operação contra uma quadrilha de Araraquara que vendia medicamentos falsos, incluindo remédios de alto custo utilizados no tratamento contra o câncer. As investigações começaram após um hospital de São Paulo denunciar que os medicamentos poderiam ser falsos. O crime era praticado por uma distribuidora com sede em Araraquara; ninguém foi preso.

*Reportagem exibida em 28/11/2024.