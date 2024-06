Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Polícia localiza moto roubada de entregador achado morto no Morro de São Bento, em Ribeirão Preto Gabriel Fernandes da Costa, de 28 anos, foi encontrado sem vida no ponto turístico da cidade; Polícia investiga latrocínio

A Polícia Civil investiga a morte do entregador Gabriel Fernandes da Costa, de 28 anos, encontrado sem vida na manhã desta terça (11), no Morro de São Bento, em Ribeirão Preto. O caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que a moto da vítima e o celular foram levados. Durante a tarde, a Polícia encontrou o veículo abandonado em uma comunidade no Jardim Zara, na Zona Leste da cidade.

*Reportagem exibida em 11/06/2024.