A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos dois irmãos investigados pelo assassinato de Oscar Antonio Diaz, nicaraguense de 39 anos, morto ao sair de uma igreja em Cravinhos no último sábado (15). O delegado responsável pelo caso, Jorge Koury, informou que aguarda o parecer do Ministério Público e do juiz. A Record obteve acesso com exclusividade a imagens de câmera de segurança que mostram o atirador em fuga.

*Reportagem exibida em 21/06/2024.