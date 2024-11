Polícia prende homem com carro furtado durante operação na Zona Leste de Ribeirão Preto Veículo estava com placas adulteradas e havia sido levado por bandidos 3 meses antes Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 17/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h30 ) twitter

Polícia prende homem com carro furtado durante operação na Zona Leste de Ribeirão Preto

Um homem foi preso e um carro foi apreendido durante uma operação contra veículos clonados, nesta quarta (16), em Ribeirão Preto. A força-tarefa aconteceu no Jardim Cadacaam, Zona Leste da cidade; o veículo estava com as placas adulteradas e havia sido furtado 3 meses antes.

*Reportagem exibida em 16/10/2024.