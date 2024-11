Polícia prende homem suspeito de matar a tiros passageiro de carro de aplicativo, em Ribeirão Preto David Alessandro da Silva foi preso na tarde desta terça (12), no bairro Quintino II; Everton Gabriel foi morto após briga de trânsito Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 13/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h28 ) twitter

A Polícia Militar prendeu no começo da tarde desta terça (12) David Alessandro da Silva, o homem suspeito de atirar e matar um passageiro de um carro de aplicativo, em Ribeirão Preto. Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, foi atingido por um tiro que atravessou os vidros e o banco traseiro do carro, na madrugada desta segunda (11), no bairro Ipiranga. O corpo de Everton foi enterrado também nesta terça (12); o suspeito foi ouvido na delegacia e negou envolvimento na morte do jovem.

