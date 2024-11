Polícia procura homem que matou namorada e sacou dinheiro com cartões dela, em Barretos José Wilson Araújo da Anunciação, de 70 anos, é o principal suspeito de matar Vera Sônia Zeferino; ele está foragido Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 06/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h26 ) twitter

Foi enterrado na tarde desta terça (5) o corpo de Vera Sônia Zeferino, de 56 anos, encontrada morta em casa na última segunda (4) no bairro América, em Barretos. Segundo a Polícia Civil, José Wilson Araújo da Anunciação, de 70 anos, é o principal suspeito pela morte da companheira. Vera estava com marcas de violência pelo corpo e as roupas dela estavam mal colocadas, indicando que também pode ter sido abusada. Ao lado do corpo, foi encontrada uma folha de papel com o nome de um ex-companheiro de Vera, indicando que o crime pode ter sido motivado por ciúmes, caracterizando um possível feminicídio. José Wilson, que namorava Vera há dois anos, não foi encontrado; segundo o filho dele, José fez saques com os cartões bancários de Vera.

*Reportagem exibida em 05/11/2024.