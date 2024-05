Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Polícia procura motorista que anunciou falso roubo de carga em Itirapuã

A Polícia Civil de Ribeirão Preto recuperou, ontem à noite, um caminhão roubado no começo de maio, em Itirapuã. Os investigadores procuram o motorista que teria feito a falsa comunicação de crime. O veículo saiu de Franca com destino a Pedro Leopoldo (MG) e estava carregado com estruturas metálicas para montagem de arquibancada de eventos; a carga está avaliada em R$ 400 mil.

*Reportagem exibida em 14/05/2024.