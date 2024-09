Polícia resgata idosa de 89 anos que vivia em condições precárias, em São João da Boa Vista Mulher vivia em meio a cômodos cobertos por entulho e lixo; filho vai responder por maus-tratos Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 03/09/2024 - 09h39 (Atualizado em 03/09/2024 - 09h39 ) ‌



Polícia resgata idosa de 89 anos que vivia em condições precárias, em São João da Boa Vista

Uma idosa de 89 anos que vivia em situação precária com o filho em uma residência foi resgatada pela Polícia Civil nesta segunda (2), no Centro de São João da Boa Vista. Os policiais chegaram ao local após denúncias anônimas sobre o estado da mulher; além da idosa apresentar sinais de falta de cuidados, ela vivia em uma casa com mofo e infiltrações. Investigadores encontraram cômodos cobertos por entulho e lixo, e as janelas da casa onde os dois viviam estavam cobertas com papelões.

*Reportagem exibida em 02/09/2024.