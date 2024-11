Polícia tenta encontrar motorista que atropelou e matou cachorro em estrada de terra, em Franca Condutor de automóvel fugiu após atropelar cachorro no último domingo (13); tutor pede ajuda Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 16/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia tenta encontrar motorista que atropelou e matou cachorro em estrada de terra, em Franca

A Polícia Civil segue investigando o atropelamento e morte de um cachorro, no último domingo (13), em uma estrada de terra no Distrito Industrial de Franca. Os policiais ainda não identificaram o motorista que fugiu após o acidente; as imagens das câmeras de segurança poderão ajudar nas investigações.

*Reportagem exibida em 15/10/2024.