Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Polícia vai ouvir testemunhas de acidente com tendas que deixou um morto na Agrishow Pilotos de helicóptero envolvido no caso foram indiciados por homicídio culposo

Alto contraste

A+

A-

Polícia vai ouvir testemunhas de acidente com tendas que deixou um morto na Agrishow

A Polícia Civil vai ouvir todas as pessoas que presenciaram a queda de estrutura de tenda durante o pouso de uma aeronave na Agrishow, na última quinta (2), em Ribeirão Preto. Após a morte do trabalhador Márcio Sabino da Silva, de 27 anos, os rumos da investigação mudaram: segundo o delegado responsável pelo caso, César Augusto de França, os pilotos do helicóptero, que antes respondiam por lesão corporal, agora foram indiciados por homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

*Reportagem exibida em 08/05/2024.