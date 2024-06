Policiais do Baep contam com treinamento para casos de assaltos a carros-fortes em SP Rodrigo Pagliani esteve no 11º Baep para entender como os policiais atendem ocorrências desse porte

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 12/06/2024 - 09h51 (Atualizado em 12/06/2024 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share