Policial Militar Acusado de Matar Mulher em Ribeirão Preto Será Julgado por Júri Popular Crime ocorreu em agosto do ano passado; Júlia Ferraz Signoreto, de 27 anos, foi atingida por bala perdida ao sair de um bar Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 01/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h15 ) ‌



Um policial militar acusado de matar uma mulher de 27 anos, em agosto do ano passado, em Ribeirão Preto, deve ser levado a júri popular. Júlia Ferraz Signoreto foi atingida por uma bala perdida ao sair de um bar. A Justiça de Ribeirão Preto ainda não definiu a data do julgamento, que deve ocorrer no ano que vem. O policial deve ser intimado e pode recorrer dessa decisão.

Reportagem exibida em 31/07/2024