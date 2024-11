Polícias de SP e MS fazem operação contra comércio ilegal de tecnologias agrícolas na região de Ribeirão Preto Três pessoas foram presas em flagrante em Luiz Antônio, São Simão e Cravinhos nesta quarta (27); equipamentos são avaliados em R$ 500 mil Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 09h56 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h56 ) twitter

Polícias de SP e MS fazem operação contra furtos de tecnologias agrícolas no interior de SP

Uma operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e Mato Grosso do Sul combateu o comércio ilegal de equipamentos de tecnologia agrícola nesta quarta (27), em cidades da região de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia, os criminosos furtavam e adulteravam equipamentos de alta tecnologia agrícola utilizados no campo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando em três prisões em flagrante nas cidades de Luiz Antônio, São Simão e Cravinhos. A polícia também apreendeu quatro armas de fogo, celulares e equipamentos agrícolas avaliados em mais de R$ 500 mil.

*Reportagem exibida em 27/11/2024.