Preso pula de prédio e foge da delegacia da Polícia Federal, em Ribeirão Preto Homem de 35 anos prestava depoimento em sala do primeiro andar e pulou de janela; ainda não foi recapturado Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 29/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h30 ) ‌



Um preso pulou de uma janela e conseguiu fugir da delegacia da Polícia Federal na noite desta quarta (28), em Ribeirão Preto. Erick Mateus de Oliveira Arantes, de 35 anos, foi preso nesta quarta em um bar no Jardim Jandaia, com uma carga contrabandeada de cigarros. Por volta das 18h, enquanto prestava depoimento, o homem pulou de uma janela do primeiro andar do prédio e conseguiu fugir em uma motocicleta. Até o momento, Eric ainda não foi recapturado.

*Reportagem exibida em 28/08/2024.