Quatro Feridos em Acidente Envolvendo Carro, Moto e Bicicleta em Ribeirão Preto Câmera de segurança flagra momento do acidente na Avenida João Goulart Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/08/2024 - 16h43 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h43 ) ‌



Quatro Feridos em Acidente Envolvendo Carro, Moto e Bicicleta em Ribeirão Preto

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma moto e uma bicicleta na Avenida João Goulart, zona norte de Ribeirão Preto. As imagens das câmeras de segurança, divulgadas hoje, mostram o momento em que o carro preto atinge primeiro uma bicicleta e depois a moto. Com a violência do impacto, o piloto da moto e a passageira foram arremessados na calçada, próximo a uma caçamba. As equipes do SAMU realizaram o resgate, e as vítimas sofreram ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. O tenente Fábio Guidoni falou sobre a questão da imprudência no trânsito.

Reportagem exibida em 01/08/2024