Quem é Gabriel Pinotti, trader e influenciador preso suspeito de dar golpe de R$ 15 milhões em Ribeirão Preto Polícia Federal prendeu suspeito durante a semana, na Operação Take Profit; Pinotti ostentava vida de luxo nas redes sociais

A Polícia Federal de Ribeirão Preto prendeu um empresário suspeito de aplicar um golpe de R$ 15 milhões em clientes. Gabriel Saletti Pinotti foi preso na Operação Take Profit, contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O influenciador do mercado financeiro possuía perfis onde publicava conteúdo educacional relativo a “day trade”. Ao menos 50 pessoas foram alvo do golpe em 4 anos; Gabriel prometia lucros altos para atrair investidores e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais.

*Reportagem exibida em 21/06/2024.