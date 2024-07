Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Seis homens são detidos pela PM após furtarem portão de obra, em Ribeirão Preto Crime aconteceu em residência no bairro Alto da Boa Vista, Zona Sul da cidade

Seis homens foram detidos após serem flagrados pela Polícia Militar furtando o portão de uma residência na tarde desta sexta (5) na Rua Garibaldi, no Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. A denúncia do crime em andamento chegou às equipes da PM por meio do grupo Vizinhança Solidária.

*Reportagem exibida em 05/07/2024.