Seis meses depois, homem que matou motorista na frente da família não foi identificado, em Franca Wilian Silva, de 43 anos, foi morto por desconhecido após sair de festa de Dia das Mães em pesqueiro da cidade; família cobra Polícia Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 30/10/2024 - 09h20 (Atualizado em 30/10/2024 - 09h20 )

Quase seis meses após um motorista de aplicativo ser espancado até a morte na saída de um pesqueiro, em Franca, a Polícia Civil ainda não deu uma resposta para a família. Wilian Silva, de 43 anos, foi morto no último dia 12 de maio, Dia das Mães, por um desconhecido, após passar em uma estrada de terra e ter o carro acertado por pedras, que foram atiradas pelo agressor. Ao sair do veículo para perguntar o motivo do ataque, o motorista, que estava com a esposa, foi brutalmente espancado. A família cobra uma resposta da investigação.

*Reportagem exibida em 29/10/2024.