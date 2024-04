Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Técnica de enfermagem é agredida por pai de paciente dentro do Pronto-Socorro Infantil, em Franca Profissional de saúde disse à RECORD que teme voltar a trabalhar no hospital por conta da violência

A Polícia Civil deve investigar uma agressão de um homem contra uma técnica de enfermagem no Pronto-Socorro Infantil, na noite desta terça (16), em Franca. Em entrevista à Record, a profissional de saúde diz que teme voltar a trabalhar no hospital, e vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

*Reportagem exibida em 17/04/2024.