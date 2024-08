Torneiro Mecânico com Alzheimer Desaparece em Ribeirão Preto Família recebe pistas de que Ronaldo Maciel Ferreira, de 59 anos, pode estar em São Paulo Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/08/2024 - 16h45 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Torneiro Mecânico com Alzheimer Desaparece em Ribeirão Preto

Ronaldo Maciel Ferreira, torneiro mecânico de 59 anos, desapareceu há uma semana em Ribeirão Preto. Ronaldo sofre de Alzheimer e foi visto pela última vez saindo de casa no bairro Parque São Sebastião. No final de semana, a família recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo que encontrou a carteira de Ronaldo em frente a um supermercado no bairro Santa Efigênia, em São Paulo. Parte da família está na capital em busca de Ronaldo. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou 181.

Reportagem exibida em 01/08/2024