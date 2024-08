Tragédia em Vinhedo: odontolegista de Ribeirão Preto ajudou a identificar os corpos do acidente aéreo Josabeth Mendonça atua no IML de Ribeirão e tem mais de 40 anos de experiência na área de odontologia; 62 pessoas morreram na tragédia Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 23/08/2024 - 15h04 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h04 ) ‌



Prestes a completar duas semanas do acidente aéreo com o avião da companhia Voepass em Vinhedo, o Cidade Alerta conversou com a odontolegista josabeth mendonça pereira. Josabeth atua no instituto médico legal (IML) e Ribeirão Preto e foi chamada para atuar na identificação dos corpos no iml de são paulo. Ela tem mais de 40 anos de experiência em odontologia e contou detalhes de como foi o trabalho de identificação das vítimas da tragédia em Vinhedo.