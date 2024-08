Tragédia em Vinhedo: retirada de destroços de avião é suspensa no interior de SP Acidente com aeronave modelo ATR-72 da Voepass deixou 62 mortos nesta sexta (9) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 13/08/2024 - 09h12 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h12 ) ‌



Tragédia em Vinhedo: retirada de destroços de avião é suspensa no interior de SP

Foi suspensa na tarde desta segunda (12) a retirada dos destroços do avião e pertences das vítimas da tragédia do Voo 2283 da Voepass, que deixou 62 mortos nesta sexta (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Durante os trabalhos em torno dos destroços, foi encontrado novo material genético de vítimas do acidente aéreo; a Perícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para remover os novos restos mortais descobertos no local. A retirada dos destroços e pertences pela Voepass deve ser retomada nesta terça (13).

*Reportagem exibida em 12/08/2024.