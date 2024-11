Vídeo: idosa cubana de 67 anos é encontrada após quatro dias desaparecida, em Santa Lúcia Mulher foi localizada por motociclista na zona rural da cidade; ela mora há apenas 1 ano no Brasil Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 09h20 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo: idosa cubana de 67 anos é encontrada após quatro dias desaparecida, em Santa Lúcia

Uma idosa cubana de 67 anos foi encontrada após quatro dias desaparecida, em Santa Lúcia. Cármen Mazza Interian foi localizada por um motociclista na zona rural da cidade; ela não fala português e mora há apenas 1 ano no Brasil com a filha, que é médica e suspeita que a mãe esteja com Mal de Alzheimer.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.