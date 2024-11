Violência: mortes no trânsito de Ribeirão Preto crescem 35% em 2024 Maioria dos acidentes acontece por imprudência, apontam especialistas Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 07/11/2024 - 09h38 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h38 ) twitter

Agora a gente fala sobre a violência no trânsito de Ribeirão Preto. Entre janeiro e setembro de 2024, o número de mortes no trânsito da cidade aumentou 35%, em comparação ao mesmo período do ano passado - e a maioria dos acidentes é por imprudência.

*Reportagem exibida em 06/11/2024.