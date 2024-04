Vizinho se irrita com som alto de igreja, ameaça fiéis e é agredido em São Joaquim da Barra Ao todo, três pessoas ficaram feridas; Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência do caso

Alto contraste

A+

A-

Vizinho se irrita com som alto de igreja, ameaça fiéis e é agredido em São Joaquim da Barra

Três pessoas ficaram feridas após uma confusão do lado de fora de uma igreja no último domingo (14), em São Joaquim da Barra. A briga teria sido começada por um vizinho, que se irritou com o som alto durante o culto religioso e ameaçou fiéis com um pedaço de madeira. A Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência.

*Reportagem exibida em 16/04/2024.