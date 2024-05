Record Interior SP |Do R7 Record Interior SP

Motociclista dorme enquanto pilotava moto e voa sobre carro após acidente, em Franca

Um motociclista sofreu ferimentos graves após colidir com um carro na manhã desta sexta (24), no Jardim Zelinda, em Franca. O acidente aconteceu na Rua Edgar Batista Frutuoso; a vítima foi arremessada e voou por cima do veículo. O motociclista tem 25 anos e estava voltando para casa, depois de trabalhar durante a madrugada; a suspeita é que ele tenha cochilado enquanto pilotava a moto.